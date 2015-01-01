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غيلان الشعلالي ضمن التشكيلة المثالية لمجلة "فرانس فوتبول"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:06 ص
غيلان الشعلالي ضمن التشكيلة المثالية لمجلة فرانس فوتبول
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محمد وليد الجموسي
 
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 اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في عددها الصادر أمس الاحد لاعب المنتخب التونسي غيلان الشعلالي ضمن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الثانية لنهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم التي تتواصل بمصر الى غاية 15 جويلية.
وتتالف التشكيلة المثالية لفرانس فوتبول من الغاني ريشارد اوفوني (7ن) في حراسة المرمى والملغاشي رومان ميتاريني (8ن) والجزائري عيسى ماندي (7ن) والنيجيري كينيث اوميروو (8ن) والمغربي اشرف الحكيمي (7ن) في خط الدفاع والمغربي نور الدين امرابط (8ن) والتونسي غيلان الشعلالي (7ن) والملغاشي ماركو اليماهاريترا (7) والجزائري يوسف البلايلي (8ن) في وسط الميدان .
وفي خط الهجوم، ضمت التشكيلة كلا من الكيني مايكل اولنغا (8ن) والمصري محمود احمد حسن (تريزيغيه) (7ن).
يذكر ان متوسط ميدان الترجي الرياضي الشعلالي سيغيب عن مقابلة تونس وموريتانيا في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس إفريقيا لكرة القدم بسبب حصوله على الإنذار الثاني خلال مباراة مالي.
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