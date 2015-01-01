اليوم.. الإعلان عن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية
الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:07 ص
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تعلن اليوم، وزارة التربية والتعليم، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 – 2019.
كانت امتحانات دبلوم التعليم الفني "تجارى، فندقى، زراعى، وصناعى" الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، انطلقت يوم السبت 18 مايو 2019 ولمدة أسبوعين.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 757056 طالبًا وطالبة، منهم 260200 طالب وطالبة تعليم تجارى، و21864 طالبًا وطالبة تعليم فندقى، و98775 طالبًا وطالبة تعليم زراعى، وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالبًا وطالبة.
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