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بدء امتحانات الشهادة الثانوية في قنا.. والأمن يحكم السيطرة خارج اللجان

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:06 ص
بدء امتحانات الشهادة الثانوية في قنا.. والأمن يحكم السيطرة خارج اللجان
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
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انطلقت منذ لحظات، امتحانات طلاب الشهادة الثانوي العامة بمحافظة قنا، في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، والتي تعتبر نهاية المارثون لطلاب شعبة علمي العلوم والقسم الأدبي.

وكان قد بدأ طلاب الشهادة الثانوية العامة بقنا، في التوافد ودخول لجان الامتحانات، قبل انطلاق الوقت الخاص بالامتحانات، داخل 48 لجنة امتحانية بمراكز المحافظة.

أعلن اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، عدم السماح بالتجمعات للأهالي خارج لجان الشهادة الثانوية العامة، ووجه إدارة الحماية المدنية بتمشيط محيط جميع اللجان وفحصها يوميا فحص دقيق.
وأكد أنه لا يتم التدخل في سير الامتحانات الا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة حال وجود ثمة أزمات، مشددًا على استنفار الجهود واليقظة التامة للضباط والقوات، أمام اللجان الامتحانية، وعدم تواجد أي شخص بالقرب من اللجنة دون صفة.

فيما صرح الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن عدد طلاب الثانوية العامة بقنا ١٨ ألف و١١٢ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل ٤٨ لجنة بمختلف مراكز المحافظة، وأن هناك حالة من الهدوء والاستقرار في جميع اللجان.

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