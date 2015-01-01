محافظ دمياط تتفقد شتاينجبرجر قبل افتتاحه

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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها المهندس عادل والى رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق واللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بزيارة تفقدية لفندق اللسان بمدينة رأس البر تابعت خلالها أعمال التشطيبات النهائية به وتنسيق الموقع العام حيث وجهت بتنسيق الموقع بما يتناسب مع طبيعة رأس البر السياحية عامة ومنطقة اللسان خاصة عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط كما أكدت أيضًا على سرعة الانتهاء من أعمال الفرش وكافة التشطيبات الداخلية معلنة افتتاح الفندق فى القريب العاجل.



وصرحت محافظ دمياط، بأن فندق اللسان هو أول فندق ٥ نجوم بمنطقة الدلتا ويقام على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٦ جناح بالإضافة الى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات مؤكدة أن هذا الفندق تديره كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى ادارة الفنادق "شتيجنبرجر"والذى سيحقق نقلة نوعية كبيرة للمدينة وإستعادة مكانتها على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.