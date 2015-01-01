إصابة 3 أشخاص في حادث تعطل قطار بمحطة "الزنكلون" بالشرقية

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، وذلك في أثناء تدافعهم للخروج من القطار بمحطة الزنكلون بالشرقية، بعد حدوث عطل به.



تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول 3 أشخاص إلي مستشفي الأحرار مصابين بسحجات، فيما تبين من التحريات الأولية، حدوث عطل بقطار بمحطة الزنكلون مركز الزقازيق، أدي إلي تدافع الركاب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم إعادة حركة القطارات بعد إصلاح العطل.