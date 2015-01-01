وفاة ثلاثة شبان إثر حادث قطار بوادي مليز

جدّ بعد ظهر أمس الأحد حادث قطار أسفر عن وفاة ثلاثة شبان بعد أن دهس القطار سيارتهم.

وتتمثل صورة الحادث في دهس القطار المتجه من غار الدماء نحو العاصمة لسيارة على مستوى منطقة حكيم من معتمدية وادي مليز و هو ما تسبب في وفاة الشبان الثلاثة (25 و 25 و 35 سنة) على عين المكان.

وقد تدخلت الحماية المدنية و الحرس الوطني وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي وفق راديو موزاييك.