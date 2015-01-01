غرفة صناعة السينما تنعى الراحل عزت أبو عوف

نعت إدارة غرفة صناعة السينما، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض.









وكتبت إدارة المهرجان في بيان لها: "إن لله وإنا إليه لراجعون بمزيد من الحزن والآسي تنعي غرفة صناعة السينما برئاسة الأستاذ فاروق صبري وأعضاء مجلس الاداره الموقرين والعاملين بالغرفه السيده الدكتوره ميرفت أبو عوف مستشار الغرفه في وفاة المغفور له شقيقها الفنان العظيم عزت أبو عوف رحمه الله وسوف تشيع الجنازه عقب صلاة الظهر من جامع السيده نفيسه".