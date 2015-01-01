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كوريا الجنوبية ترصد جسما مجهولا بالقرب من حدودها مع جارتها الشمالية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:03 ص
كوريا الجنوبية ترصد جسما مجهولا بالقرب من حدودها مع جارتها الشمالية
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ترجمة منار طارق
 
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صرح الجيش الكوري الجنوبي إنه اكتشف "جسمًا مجهولًا" يطير بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية. 

وقد أعلن رؤساء الأركان المشتركة في الجنوب ان الرادار عثر على "آثار طيران لجسم مجهول" اليوم الاثنين فوق الجزء المركزي من المنطقة المنزوعة السلاح الذي يشطر الكوريتين، ولم يقدموا المزيد من التفاصيل.

تتبادل الكوريتان من حين لآخر إطلاق النار قبل أن تدخل كوريا الشمالية في محادثات بشأن برنامجها النووي. وتعد المنطقة المنزوعة السلاح هي الحدود الأكثر تحصينا في العالم.

جاء هذا التطور بعد يوم من اجتماع الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ في المنطقة، واتفقاهما على استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
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المزيد عن: كوريا الجنوبية جسما مجهولا المنطقة المنزوعة السلاح
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