تحويل نجم الزمالك للتحقيق

كشفت مصادر مسئولة في الزمالك أن مجلس إدارة النادي استقر على إحالة محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق للتحقيق بسبب انقطاعه عن التدريبات.



وأكدت المصادر أن كهربا انقطع عن تدريبات الفريق لمدة أسبوعين منذ بدء فترة إعداد الفريق لاستئ ناف بطولة الدوري المصري بعد كأس الأمم الأفريقية.



وأشارت المصادر إلى أن اللاعب لن يشارك في معسكر الفريق في قبرص، حيث ستغادر بعثة الفريق غدًا الإثنين ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام.