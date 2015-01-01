هل تقترب صفقة القرن من الملكي؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان يواصل إقناع نجمه كيليان مبابي والذي يعد أحد أهداف ريال مدريد على تجديد عقده الذي ينتهي في 2020.



ونقل موقع le10 Sport الفرنسي عن الصحافة الإسبانية بأن مبابي رفض تجديد عقده مع PSG في محاولة للإنتقال الى صفوف الملكي في المستقبل القريب.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ريال مدريد لديه شكوك كبيرة في إمكانية التوقيع مع مبابي، حيث أن باريس سان جيرمان يواصل الضغط على اللاعب من أجل الموافقة على تجديد عقده.



وأفاد الموقع الفرنسي بأن الملكي يطمح في رفض مبابي تجديد عقده مع PSG لتسهيل عملية التوقيع معه في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث من الصعب ضم مبابي هذا الصيف.