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إيران تتجسس على ألمانيا وتشن هجمات سيبرانية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:03 ص
إيران تتجسس على ألمانيا وتشن هجمات سيبرانية
ميركل وروحاني
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وكالات
 
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عرضت فضائية الآن تقريرا سنويا للأمن الداخلي الألماني، تضمن أن إيران تواصل أنشطتها الاستخباراتية على الأراضي الألمانية بما فيها ملاحقة المعارضين ورصدهم، كما أنها تواصل شن هجمات سيبرانية.

 

وكشف التقرير أن المخابرات الإيرانية تقوم كذلك بتوقيف الأشخاص واستجوابهم عندما يسافرون إلى ألمانيا لأسباب عائلية أو مهنية لغرض كسب المعلومات عن المعارضين.

 

كما أشارت منظمة الأمن الداخلي الألماني أنه إلى جانب وزارة الاستخبارات الإيرانية، يقوم فيلق القدس، جناح العمليات الخارجية في الحرس الثوري، بأنشطة استخباراتية في ألمانيا، شملت رصد المعارضين وجمع المعلومات عن مرافق وأهداف محددة.

 

وتطرق تقرير منظمة الأمن الداخلي الألماني إلى أن الاستخبارات الإيرانية استهدفت منذ عام 2018، المؤسسات البحثية والجامعات في ألمانيا، بهجمات سيبرانية من خلال شركة إيرانية تدعى "مؤسسة مبنا" والتي صنفتها الولايات المتحدة في مارس 2018 على قائمة العقوبات بسبب هجمات سيبرانية وجرائم إلكترونية قامت بها واستهدفت أكثر من 300 جامعة في جميع أنحاء العالم.

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