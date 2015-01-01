نجم ريال مدريد يقرر البقاء رسمياً

كشفت تقارير صحفية عالمية استمرتر الدومينيكي ماريانو دياز نجم ريال مدريد الإسباني مع الملكي الموسم المقبل وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت التقارير أنه على الرغم من انضمام كلا من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش إ لى الملكي إلا أن ماريانو دياز البالغ من العمر 25 عاماً قرر البقاء مع ريال مدريد والصراع لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق.



وأشارت التقارير إلى أن دياز لا يكترث إذا تواجد كمهاجم ثالث في صفوف الفريق خلف كلا من لوكا يوفيتش وكريم بنزيمة مؤكداً سعيه لإثبات قدراته للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان ومساعدة الفريق على حصد البطولات في الموسم المقبل.