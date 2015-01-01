نجم أياكس يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة



ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة دخل في صراع مع غريمه التقليدي ريال مدريد للحصول على خدمات الهولندي فان دي بيك نجم أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع فان دي بيك بعد اقتراب الرحيل المحتمل للاعبي الفريق دينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا، ويرغب في ضم دي بيك لتدعيم خط الوسط بجانب فرينكي دي يونج، وراكيتيتش، وبوسكيتس، وارثر ميلو، وفيدال وسيرجي روبرتو.





وكشفت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة يرغب في ضم فان دي بيك مقابل 60 أو 65 مليون يورو.