نجم أياكس يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:53 ص
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ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة دخل في صراع مع غريمه التقليدي ريال مدريد للحصول على خدمات الهولندي فان دي بيك نجم أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع فان دي بيك بعد اقتراب الرحيل المحتمل للاعبي الفريق دينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا، ويرغب في ضم دي بيك لتدعيم خط الوسط بجانب فرينكي دي يونج، وراكيتيتش، وبوسكيتس، وارثر ميلو، وفيدال وسيرجي روبرتو.
وكشفت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة يرغب في ضم فان دي بيك مقابل 60 أو 65 مليون يورو.
علي الجانب الآخر يرغب ريال مدريد في التعاقد مع نجم أياكس الهولندي بعدما وجد صعوبات في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وينوي النادي الملكي تقديم عرض بـ 50 مليون يورو لضم فان دي بيك
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