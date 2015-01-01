عمرو محمود ياسين ينعي وفاة الفنان الراحل عزت أبو عوف
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:52 ص
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نعى الفنان عمرو محمود ياسين، رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحيل الفنان والنجم الكبير عزت أبو عوف،، إنا لله وإنا إليه راجعون".
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.
يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.
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