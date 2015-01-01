إراحة البلايلي وفيجولي وبن ناصر وظهور براهيمي وأوناس.. تغييرات محتملة في تشكيل الجزائر أمام تنزانيا

يدرس جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إجراء تغييرات على تشكيل محاربي الصحراء في مواجهة منتخب تنزانيا في المباراة المقرر لها مساء ضمن الجولة الثالثة لمباريات كأس الأمم الأفريقية.





ويرغب بلماضي في إراحة سفيان فيجولي وإسماعيل بن ناصر ويوسف البلايلي الذي يعاني من الإرهاق.



