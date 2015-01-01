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إراحة البلايلي وفيجولي وبن ناصر وظهور براهيمي وأوناس.. تغييرات محتملة في تشكيل الجزائر أمام تنزانيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:23 ص
إراحة البلايلي وفيجولي وبن ناصر وظهور براهيمي وأوناس.. تغييرات محتملة في تشكيل الجزائر أمام تنزانيا
الجزائر
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أحمد الهواري
 
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يدرس جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إجراء تغييرات على تشكيل محاربي الصحراء في مواجهة منتخب تنزانيا في المباراة المقرر لها مساء ضمن الجولة الثالثة لمباريات كأس الأمم الأفريقية.


ويرغب بلماضي في إراحة سفيان فيجولي وإسماعيل بن ناصر ويوسف البلايلي الذي يعاني من الإرهاق.


وينوي بلماضي الدفع بـ ياسين براهيمي الذي اكتمال شفاءه وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما غاب في أول مباراتين بجانب آدم أوناس ومحمد فارس.


يذكر أن منتخب الجزائر ضمن صعوده لدور الـ16 بعد تحقيقه 6 نقاط من مباراتي كينيا والسنغال.

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