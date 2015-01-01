سهر الصايغ عن وفاة "عزت أبو عوف": "الله يرحمك يا رب"
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:14 ص
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نعت الفنانة سهر الصايغ، وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.
وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يرحمك يا رب"
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.
يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.
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