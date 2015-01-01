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مهاب مميش يكشف عن مفاجأة بشأن إيرادات قناة السويس (فيديو)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:03 ص
مهاب مميش يكشف عن مفاجأة بشأن إيرادات قناة السويس (فيديو)
مهاب مميش
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نعيم يوسف
 
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت هذا العام أعلى إيرادات في تاريخها، منذ افتتاحها وحتى الآن، والمشروع بدأ يجني ثماره ويضخ في الاقتصاد المصري.

وأضاف "مميش"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن اللحمة بدأت تعود للشعب المصري بعد الفرقة من خلال هذا المشروع.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن أولادنا سوف يستفيدون من القناة الجديدة، و"الحمد لله المشروع نجح"، معربا عن سعادته بما تحقق، وأنهم سوف يستمرون حتى تكون مصر في قلب التجارة العالمية.
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