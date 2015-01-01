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هل أوصى عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته؟

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:44 ص
هل أوصى عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته؟
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تعرض الفنان الراحل عزت أبو عوف للعديد من الشائعات التي أزعجته خلال حياته، ومن بينها إحدى الشائعات التي زعمت أن الراحل أوصى بحرق كل أفلامه، ومنعها من العرض على الشاشات بعد ‏وفاته‎.‎
 
ونفى أبو عوف، هذه الشائعة عبر مقطع فيديو، وأكد في وقتهاأن ‏كلامه تعرض للتحريف والتبديل.

وأشار إلى أن كل ما في الأمر أنه أثناء تكريمه من مهرجان " نجم العرب"، أعرب سعادته بتكريم الفنان وهو ‏على قيد الحياة، بدلا من تكريمه بعد وفاته.

ولفت إلى أنه قال مداعبًا الحضور: "كرّمونى وأنا عايش، ولو عايزين تحرقوا أفلامى بعد ما ‏أموت مش مشكلة".‏

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف رحل عن عالمنا مع الساعات الأولى لصباح اليوم عن عمر ناهز الـ 71 بعد فترة صراع كبيرة مع المرض.


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