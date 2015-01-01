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خالد الجندي: "تعلمنا من السيسي الأخلاق.. وربنا يحشرنا معاه في الجنة" (فيديو)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:14 ص
خالد الجندي: تعلمنا من السيسي الأخلاق.. وربنا يحشرنا معاه في الجنة (فيديو)
الشيخ خالد الجندى
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يفوت فرصة إلا ويهاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رغم أن الأخير لم يتفوه بكلمة واحدة عليه.

وتابع الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن السيسي لم يقول لفظ خارج أو كلمة نابية منذ توليه الحكم.

واستكمل: "الرئيس السيسي ربنا يديله العمر والصحة ويحشرنا معاه يارب في الجنة.. اتعملنا منه قدوة الأدب والأخلاق، والسماحة، ومراعاة العاجز والفقر، وبشاشة الوجه".

وأردف: "الحقيقة إن 30 يونيو دي كلها خير على مصر".
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