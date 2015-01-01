طارق علام ناعيا رحيل عزت أبو عوف: "وداعا الصديق والأخ والفنان المبدع"
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:32 ص
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نعى الإعلامي الكبير طارق علام رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون،، وداعًا الصديق والأخ والفنان المبدع عزت أبو عوف".
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.
يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.
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