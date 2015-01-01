عمرو أديب: المنتخب يقدم ظاهرة جديدة.. وصلاح خارق



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية: "شيء عكس كل حاجة في كرة القدم.. تغييرات غلط موجودة.. وفرقة لا تنقل الكرة كويس.. وفرقة مش ماسكة الوسط.. ومع ذلك تفوز.. كأن ربك عايز البلد دي تنبسط".



ووصف "أديب"، المصري الدولي محمد صلاح، بأنه "فرعون"، وأن محمد صلاح من اللاعبين الخوارق، مشيرا إلى أنه عند مواجهة الفرق الكبيرة قد نواجه مشكلة.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنتخب المصري يقدم ظاهرة جديدة في كرة القدم، لأن البعض يقول إن أدائهم غير جيد، ولكن يكسبون المباريات.