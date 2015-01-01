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حمدي الميرغني ينعي رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:25 ص
حمدي الميرغني ينعي رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف
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نعى الفنان الشاب حمدي الميرغني رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة. 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنان الدكتور عزت أبو عوف في ذمة الله،، إنا لله وإنا إليه راجعون". 

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
 
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.

يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.

حمدي الميرغني ينعي رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف
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