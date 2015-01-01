مبادرة "شجرها": هدفنا القضاء على الجوع
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:20 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال المهندس عمر الديب، مؤسس مبادرة "شجرها"، إن المبادرة بيئية، والهدف منها نشر ثقافة زراعة الشجر المثمر، في الشوارع والمدارس بدلا من شجر الزينة.
وتابع "الديب"، في لقاء مع مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنهم بدأوا المبادرة في شهر أبريل 2016، وأصبح لديهم متطوعين في مصر من مختلف المحافظات، ثم انضم لهم متطوعين من بعض الدول العربية.
وأضاف، أنه تم زراعة 45 ألف شجرة مثمرة في 10 محافظات حتى الآن، وتم زراعة 2500 بلكونة وسطح، وهناك الكثير من المدارس والجامعات يشاركون في المبادرة، موضحا أن الشجرة المثمرة يمكن أن توفر طعام لأي جائع، والهدف هو القضاء على الجوع، وهي صدقة جارية.
وتابع "الديب"، في لقاء مع مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنهم بدأوا المبادرة في شهر أبريل 2016، وأصبح لديهم متطوعين في مصر من مختلف المحافظات، ثم انضم لهم متطوعين من بعض الدول العربية.
وأضاف، أنه تم زراعة 45 ألف شجرة مثمرة في 10 محافظات حتى الآن، وتم زراعة 2500 بلكونة وسطح، وهناك الكثير من المدارس والجامعات يشاركون في المبادرة، موضحا أن الشجرة المثمرة يمكن أن توفر طعام لأي جائع، والهدف هو القضاء على الجوع، وهي صدقة جارية.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة مبادرة شجرها أخبار أامير داعش
- "البيئة" تشارك في فعاليات مبادرة "شجرها"
- نقيب العاملين بـ"التجميل": زراعة شجر مثمر بحي مصر القديمة لينفع المواطنين (فيديو)
- حملة "بنفكر لبكرة" تبدأ فعاليات مبادرة "زراعة الشجر المثمر" في المنوفية
- محافظ البحيرة يُطلق مبادرة "هنجملها" لزراعة مليون شجرة مثمرة (صور)
- محافظ القليوبية ووكيلا "التعليم والزراعة" يدشنون المبادرة الرئاسية لزراعة مليون ونصف شجرة مثمرة (فيديو وصور)
- محافظ القليوبية لأمناء التربية والتعليم: دوركم توعية المواطنين بخطر العزوف السياسي عن الاستفتاء
- إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة (صور)