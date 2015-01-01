ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مبادرة "شجرها": هدفنا القضاء على الجوع

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:20 ص
مبادرة شجرها: هدفنا القضاء على الجوع
المهندس عمر الديب
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال المهندس عمر الديب، مؤسس مبادرة "شجرها"، إن المبادرة بيئية، والهدف منها نشر ثقافة زراعة الشجر المثمر، في الشوارع والمدارس بدلا من شجر الزينة.

وتابع "الديب"، في لقاء مع مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنهم بدأوا المبادرة في شهر أبريل 2016، وأصبح لديهم متطوعين في مصر من مختلف المحافظات، ثم انضم لهم متطوعين من بعض الدول العربية.

وأضاف، أنه تم زراعة 45 ألف شجرة مثمرة في 10 محافظات حتى الآن، وتم زراعة 2500 بلكونة وسطح، وهناك الكثير من المدارس والجامعات يشاركون في المبادرة، موضحا أن الشجرة المثمرة يمكن أن توفر طعام لأي جائع، والهدف هو القضاء على الجوع، وهي صدقة جارية.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة مبادرة شجرها أخبار أامير داعش
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر