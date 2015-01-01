مبادرة "شجرها": هدفنا القضاء على الجوع

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قال المهندس عمر الديب، مؤسس مبادرة "شجرها"، إن المبادرة بيئية، والهدف منها نشر ثقافة زراعة الشجر المثمر، في الشوارع والمدارس بدلا من شجر الزينة.



وتابع "الديب"، في لقاء مع مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنهم بدأوا المبادرة في شهر أبريل 2016، وأصبح لديهم متطوعين في مصر من مختلف المحافظات، ثم انضم لهم متطوعين من بعض الدول العربية.



وأضاف، أنه تم زراعة 45 ألف شجرة مثمرة في 10 محافظات حتى الآن، وتم زراعة 2500 بلكونة وسطح، وهناك الكثير من المدارس والجامعات يشاركون في المبادرة، موضحا أن الشجرة المثمرة يمكن أن توفر طعام لأي جائع، والهدف هو القضاء على الجوع، وهي صدقة جارية.