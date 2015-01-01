عضو بـ"نقابة الممثلين": استخراج تصريح الدفن للراحل عزت أبو عوف

صرح الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بأنع تم استخراج تصريح الدفن للفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في أحد المستشفيات بالقاهرة.

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.

وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.





يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.