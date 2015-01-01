عاجل.. تشييع جنازة الراحل عزت أبو عوف اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة
الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:53 ص
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توفي الفنان الكبير عزت أبو عوف، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.
وتقرر تشيع جنازة الراحل عزت أبو عوف بعد صلاه الظهر من مسجد السيده نفيسة.
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.
يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.
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