ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"شباب بتحب مصر": المبادرة عضو مراقب بالأمم المتحدة منذ 2017

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:55 ص
شباب بتحب مصر: المبادرة عضو مراقب بالأمم المتحدة منذ 2017
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال أحمد فتحي، مؤسس مبادرة "شباب بتحب مصر"، إن المبادرة بدأت بعد ثورة يناير من مجموعة شباب ليس لهم علاقة بالسياسة، وأنشأوا مؤسسة أهلية في 2012.

وتابع "فتحي"، في لقاء مع مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنهم عملوا في مجالات البيئة والسياحة، وفي عام 2017، أصبحوا عضو مراقب بالأمم المتحدة في مجال البيئة.

وأضاف، أنهم أطلقوا حملة في شهر أبريل الماضي للحد من استخدام المواد البلاستيكية، مثل الأكياس و"الشاليموه"، لافتا إلى أنهم أطلقوا مبادرة أيضا لتنظيف الشواطئ.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة ريهام الديب توك شو أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر