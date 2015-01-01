"شباب بتحب مصر": المبادرة عضو مراقب بالأمم المتحدة منذ 2017
الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:55 ص
نعيم يوسف
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قال أحمد فتحي، مؤسس مبادرة "شباب بتحب مصر"، إن المبادرة بدأت بعد ثورة يناير من مجموعة شباب ليس لهم علاقة بالسياسة، وأنشأوا مؤسسة أهلية في 2012.
وتابع "فتحي"، في لقاء مع مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنهم عملوا في مجالات البيئة والسياحة، وفي عام 2017، أصبحوا عضو مراقب بالأمم المتحدة في مجال البيئة.
وأضاف، أنهم أطلقوا حملة في شهر أبريل الماضي للحد من استخدام المواد البلاستيكية، مثل الأكياس و"الشاليموه"، لافتا إلى أنهم أطلقوا مبادرة أيضا لتنظيف الشواطئ.
وتابع "فتحي"، في لقاء مع مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنهم عملوا في مجالات البيئة والسياحة، وفي عام 2017، أصبحوا عضو مراقب بالأمم المتحدة في مجال البيئة.
وأضاف، أنهم أطلقوا حملة في شهر أبريل الماضي للحد من استخدام المواد البلاستيكية، مثل الأكياس و"الشاليموه"، لافتا إلى أنهم أطلقوا مبادرة أيضا لتنظيف الشواطئ.
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