يوفنتوس يخضع لمتطلبات دي ليخت من أجل خدماته



أكدت بعض التقارير الصحيفية اليوم، على موافقة نادي يوفنتوس الإيطالي، على طلبات الهولندي دي ليخت قائد أياكس أمستردام الهولندي، ورايولا وكيل أعماله، للموافقه على اللعب بين صفوفه بالموسم المقبل.





وقالت صحيفة "توتو سبورت الإيطالية"، إن يوفنتوس توصل إلى اتفاق أولي مع دي ليخت، وسيتيح له الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو سنوياً.





وأضافت الصحيفة، أن الاتفاق بين الطرفين ليس جديد، وإنما كان على مدى طويل، حاول من خلالها يوفنتوس عرض راتب سنوي على اللاعب تقدر قيمته بنحو 7.5 مليون يورو سنوياً، في الوقت الذي اشترط فيه دي ليخت الحصول على 12 مليون يورو بصورة سنوية.