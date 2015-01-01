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اليوم.. تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي ببورسعيد

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:50 ص
اليوم.. تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي ببورسعيد
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى بمحافظة بورسعيد.

يذكر أن محافظة بورسعيد تعد أول محافظة تنطلق فيها خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

وتقدم خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة، الذى يعد أحد أهداف التنمية المستدامة والتى تستهدف تغطية المصريين بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، داخل محافظة بورسعيد فى 11 مستشفى عام وتخصصى و32 وحدة ومركزًا صحيًا.

ويأتى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كأولوية ملحة على خريطة عمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليستهدف بها توفير مظلة تأمينية تليق بالمصريين كأحد محاور استراتيجية بناء الإنسان المصرى، حيث يحصل المواطنون القادرون عقب سداد الاشتراكات على جميع الخدمات الطبية والعلاجية مع صرف العلاج وفق جداول المساهمات، فى وقت يتم توفير العلاج للأمراض المزمنة بالمجان.

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المزيد عن: مصطفى مدبولي تأمين صحي اخبار مصر
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