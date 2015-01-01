محمد هنيدي ناعيا عزت أبو عوف: "البقاء لله في الفنان المحترم الجميل"





نعى الفنان محمد هنيدي رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف"





يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.

وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.





يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.



