محمد هنيدي ناعيا عزت أبو عوف: "البقاء لله في الفنان المحترم الجميل"
الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:44 ص
حامد محمود
Advertisements
Advertisements
نعى الفنان محمد هنيدي رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف"
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.
يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- محمد هنيدي ينعي شهداء الشرطة في حادث "الواحات" الإرهابي
- هنيدي ناعيًة شادية: "غاب القمر"
- محمد هنيدي ينعي ماهر عصام بعد وفاته
- حلا شيحا ناعية جميل راتب "رحل الفنان الجميل" (صورة)
- محمد هنيدي ينعى طفلة سناب شات دانه القحطاني
- عمر متولي ناعيا محمد نجم: البقاء لله في وفاة الأستاذ
- أكرم حسني ناعيا محمد أبو الوفا: "الله يرحمك ويحسن اليك يا حبيبي"