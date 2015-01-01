عاجل.. نقابة الممثلين تنعي رحيل عزت أبو عوف.. وتؤكد: كان رمزا من رموز الفن المصري
الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:35 ص
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نعت نقابة المهن التمثيلية رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.
وأكدت في بيان لها أن الراحل كان نموذجًا للفنان المحترم والخلوق، كما كان رمزًا من رموز الفن المصرى وسيظل
واختتمت بيانها قائلة: "رحم الله الفقيد وألهم أله وجمهوره الصبر والسلوان".
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.
يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.
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