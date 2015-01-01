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أمير طعمية عن وفاة عزت أبو عوف: "ربنا يرحمه برحمته الواسعة"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:29 ص
أمير طعمية عن وفاة عزت أبو عوف: ربنا يرحمه برحمته الواسعة
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نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة. 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سبحان من له الدوام، الفنان الكبير عزت ابو عوف في ذمة الله،، ربنا يرحمه برحمته الواسعة".

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
 
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.

يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.

أمير طعمية عن وفاة عزت أبو عوف: "ربنا يرحمه برحمته الواسعة"
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