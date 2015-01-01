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"السلام لروحه".. ياسمين الخطيب تنعي رحيل عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:15 ص
السلام لروحه.. ياسمين الخطيب تنعي رحيل عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة
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نعت الكاتبة ياسمين الخطيب، وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة. 

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مُحزن جداً خبر رحيل عزت أبو عوف.. كان فنانًا تقدميًا بامتياز، يغني بفرقة هو مؤسسها، مع أخواته الأربعة.. حاجة في غاية اللطافة والتحضر.. السلام لروحه المُبهجة.

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
 
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.

يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.

"السلام لروحه".. ياسمين الخطيب تنعي رحيل عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة
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