آخر ظهور لعزت أبو عوف على الشاشة قبل وفاته (صورة)

توفى منذ قليل الفنان الكبير عزت أبو عوف بعد صراع كبير مع المرض في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكان أخر ظهور للراحل في أخد إعلانات شركات الإتصالات مع المطرب عمرو دياب، حيث شارك أبو عوف وعدد من النجوم الهضبة، الإعلان الذي أذيع في رمضان الماضي.

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.





وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.





يذكر أن أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.