موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا اليوم الاثنين 1 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا



يواجه منتخب المغرب، نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الاثنين 1 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دو

ر المجموعات خلال المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.





ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 7 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.





وسوف تقام المباراة بين منتخب المغرب، ومنتخب جنوب أفريقيا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.