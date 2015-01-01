ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيمان الحصري تنعي رحيل عزت أبو عوف

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:53 ص
إيمان الحصري تنعي رحيل عزت أبو عوف
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نعت الإعلامية إيمان الحصري، وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف بهد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة. 

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" من لحظات قائلة: "عزت أبو عوف في ذمة الله،،إنا لله وإنا إليه راجعون". 

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
 
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.

يذكر أن عزت أبو عوف كان  يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.


إيمان الحصري تنعي رحيل عزت أبو عوف
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر