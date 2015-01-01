إيمان الحصري تنعي رحيل عزت أبو عوف
الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:53 ص
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نعت الإعلامية إيمان الحصري، وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف بهد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.
وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" من لحظات قائلة: "عزت أبو عوف في ذمة الله،،إنا لله وإنا إليه راجعون".
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.
يذكر أن عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.
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