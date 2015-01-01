موعد مباراة كوت ديفوار ونامبيا اليوم الاثنين 1 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا



يلتقي منتخب كوت ديفوار، مع منافسه منتخب نامبيا يوم الاثنين 1 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة م

ن دور المجموعات خلال المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 7 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.





وسوف تقام المباراة بين منتخب كوت ديفوار، ومنتخب نامبيا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.