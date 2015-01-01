موعد مباراة الجزائر ضد تنزانيا الاثنين 1 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة

يختتم المنتخب الجزائري مبارياته اليوم الاثنين في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الافريقية بمواجهة المنتخب التنزاني والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ويحتضنها ملعب إستاد السلام.





وكان المنتخب الجزائري قد حقق ستة نقاط بالفوز في الجولة الأولى على المنتخب الكيني بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يتمكن من خطف ثلاثة نقاط هامة من بين أنياب أسود التيرانجا بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني بهدف نظيف سجله نجم الترجي يوسف البلايلي.





في المقابل يحتل منتخب تنزانيا المركز الأخير في المجموعة برصيد لا شيء من النقاط بعد أن خسر في الجولة الأولى من المنتخب السنغالي بثنائية نظيفة قبل أن يسقط في فخ الخسارة الثانية الجولة الماضية على يد كينيا بهدفين مقابل ثلاثة.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 بالإضافة إلى قناة تايم سبورت على التردد الارضي ويديرها تحكيمياً الحكم: اندوفيترا افومبيتانا.