عاجل.. وفاة عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض
الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:45 ص
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توفى منذ قليل الفنان عزت أبو عوف بعد صراع كبير مع المرض في أحد المستشفيات.
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكانت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف إنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية.
يذكر أن عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.
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