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وكيل "الجوازات" الأسبق: مبنى الإدارة الجديد تحفة معمارية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:54 ص
وكيل الجوازات الأسبق: مبنى الإدارة الجديد تحفة معمارية
الإدارة العامة للجوازات
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء حسن عبد الهادي، وكيل الإدارة العامة للجوازات الأسبق، إنهم كانوا في أشد الاحتياج للمبنى الجديد للجوازات، في ظل تزايد الأعداد من المصريين والأجانب.

وأضاف "عبد الهادي" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المبنى الجديد تم بنائه على طراز معماري فريد، بوسائل تكنولوجية متطورة، على مساحة 5 آلاف متر، وبه الكثير من التسهيلات على المواطنين.

وتابع وكيل الإدارة العامة للجوازات الأسبق، أنه تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فيه، والوزارة تراعي ذلك في كل القطاعات، مؤكدا أن المبنى يعتبر تحفة معمارية.
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