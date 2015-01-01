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هكذا علق نقيب الممثلين على فوز المنتخب على نظيره الأوغندي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:30 ص
هكذا علق نقيب الممثلين على فوز المنتخب على نظيره الأوغندي
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عبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته الشديد بفوز منتخب مصر على منتخب أوغندا ضمن مباريات بطولة كأس امم افريقيا.

ونشر عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة له خلال تواجده في الملعب لتشجيع المنتخب.

وعلق نقيب الممثلين على الصورة قائلًا: "مبروك لمصر".

يذكر أن  المنتخب المصري فاز اليوم بهدفين مقابل لا شيء على حساب منتخب أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا.

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