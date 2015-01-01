خالد عكاشة: ما كان يحدث في برلمان الإخوان "مهزلة"
الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:29 ص
نعيم يوسف
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قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن جماعة الإخوان المسلمين قاموا بالكثير من الجرائم، والتآمر كان في أعلى مستوياته، والمصريين جميعهم رأوا الخطر ولذلك نزلوا في 30 يونيو.
وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج"هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن ما كان يحدث في برلمان الإخوان يعتبر "مهزلة"، لافتا إلى أن العمل كان يدور فقط في إطار تمكين جماعة الإخوان المسلمين فقط.
ولفت عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلى أنهم كانوا يعتبرون مجلس الشعب "ذراع تشريعية" تمكنهم من القبض على السلطة بشكل أكبر، من خلال القوانين، موضحا أنهم كانوا يتحدثون دائما عن تفكيك جهاز الشرطة.
وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج"هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن ما كان يحدث في برلمان الإخوان يعتبر "مهزلة"، لافتا إلى أن العمل كان يدور فقط في إطار تمكين جماعة الإخوان المسلمين فقط.
ولفت عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلى أنهم كانوا يعتبرون مجلس الشعب "ذراع تشريعية" تمكنهم من القبض على السلطة بشكل أكبر، من خلال القوانين، موضحا أنهم كانوا يتحدثون دائما عن تفكيك جهاز الشرطة.
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