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تقارير.. برشلونة يقترب من حسم أكبر صفقاته الصيفية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:54 ص
تقارير.. برشلونة يقترب من حسم أكبر صفقاته الصيفية
برشلونة
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أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن فريق برشلونة اقترب من استعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالموسم الجديد.


وأكدت صحيفة " سبورت الاسبانية"، أن البرازيلي نيمار أصبح قريباً للغاية من العودة إلى صفوف برشلونة الاسباني، مؤكدة أن المفاوضات بين النادي الكتالوني وباريس سان جيرمان الفرنسي تسير بشكل جيد، وتتقدم بسرعة لافتة.


وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان، وافق على بيع نيمار إلى برشلونة مقابل الحصول على 222 مليون يورو، وهي القيمة المالية التي دفعها النادي الفرنسي من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي عام 2017.
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