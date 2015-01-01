تقارير.. برشلونة يقترب من حسم أكبر صفقاته الصيفية



أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن فريق برشلونة اقترب من استعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالموسم الجديد.





وأكدت صحيفة " سبورت الاسبانية"، أن البرازيلي نيمار أصبح قريباً للغاية من العودة إلى صفوف برشلونة الاسباني، مؤكدة أن المفاوضات بين النادي الكتالوني وباريس سان جيرمان الفرنسي تسير بشكل جيد، وتتقدم بسرعة لافتة.