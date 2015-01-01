ريهام سعيد تنشر دعاءً دينيا بعد إصابتها بمرض خطير
الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:32 ص
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نشرت الإعلامية ريهام سعيد دعاءً دينيًا عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام، وذلك بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها.
وكتبت ريهام: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، ويا غافر الذنب اغفر لي، وأعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك دعواتكم بالشفاء يا رب".
كانت ريهام سعيد، نشرت وصيتها قبل يومين عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"
وقالت: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".
ومن المحتمل أن تغيب ريهام سعيد على إثر هذه العملية عن شاشة قناة الحياة لفترة.
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