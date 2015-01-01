"الخرباوي": الإخوان محتلين مثل الهكسوس والتتار
الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:28 ص
نعيم يوسف
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قال ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن "عدالة السماء" نزلت على مصر في 30 يونيو 2013، لافتا إلى أنها كانت حركة ثورية كبرى ضد محتل، لأن الإخوان محتلين مثل الهكسوس، حتى جاء أحمس، ووحد الشعب لقهر الهكسوس، ونفس الشيء حدث مع التتار.
وأضاف "الخرباوي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الجماعة كانت تكرر صورة من صور الاحتلال، وتضع مفاهيم أخرى للوطن، والشعب لم يخرج من أجل غلاء الأسعار، ولكن لأنه شعر بخطورة على البلد.
وشدد على أن سيد قطب كان يقول إن الحاكم الذي يختاره الله لا يمكن أن ينزعه بشر، والهضيبي مرشد الإخوان الأسبق قال إنهم لو وصلوا للحكم لن يتنازلوا عنه.
وأضاف "الخرباوي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الجماعة كانت تكرر صورة من صور الاحتلال، وتضع مفاهيم أخرى للوطن، والشعب لم يخرج من أجل غلاء الأسعار، ولكن لأنه شعر بخطورة على البلد.
وشدد على أن سيد قطب كان يقول إن الحاكم الذي يختاره الله لا يمكن أن ينزعه بشر، والهضيبي مرشد الإخوان الأسبق قال إنهم لو وصلوا للحكم لن يتنازلوا عنه.
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