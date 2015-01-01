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كوكا يغيب 4 أيام عن تدريبات المنتخب للإصابة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:19 ص
كوكا يغيب 4 أيام عن تدريبات المنتخب للإصابة
كوكا
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محمد الصو
 
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أثبتت الأشعة التي خضع لها أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سلامته من التعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس.


وكان كوكا، تعرض للإصابة خلال مباراة أوغندا، بكدمة قوية بوتر أكيلس، في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد للفراعنة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالأمم الإفريقية.


وأكد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، أن الإصابة لن تمنع اللاعب من المشاركة، ولكنه سيحتاج 4 أيام للراحة قبل العودة للتدريبات.


وتأهل المنتخب الوطني، للدور الثاني من بطولة الأمم الإفريقية بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

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