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ميلان يتحرك لضم نجم ريال مدريد

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:04 ص
ميلان يتحرك لضم نجم ريال مدريد
ريال مدريد
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علاء خليف
 
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بدأ نادي ميلان الإيطالي التحرك لضم "داني سيبايوس" لاعب ريال مدريد بعد موافقة الفرنسي زين الدين زيدان على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن موافقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على رحيل داني سيبايوس تحفز ميلان لحسم الصفقة لصالحه في الميركاتو الصيفي.


وأوضح الموقع الإيطالي إلى ميلان سينفق أموالًا بحرية أكبر، بعد استبعاده من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، ولذلك فإنه مستعد لتقديم 40 مليون يورو لضم سيبايوس.


ويسعى ريال مدريد للحصول على مقابل من 40 إلى 50 مليون يورو، للسماح للاعب بالرحيل، لا سيما في حالة تعاقد الميرنجي مع لاعب وسط جديد.
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