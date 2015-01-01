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تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح ألبوم عمرو مصطفى

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:41 ص
تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح ألبوم عمرو مصطفى
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أعلن المستشار تركي آل الشيح رئيس الهيئه العامة للترفيه السعودية، موعد طرح ألبوم الفنان عمرو مصطفى.

ونشر صورة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمع الفنان عبد المجيد عبد الله وعمرو مصطفى معلقًا عليها: "الكبير عبد المجيد عبد الله بعد الاستماع لألبوم عمرو مصطفى موعدنا ٤ أغسطس". 

كان تركي آل الشيخ أعلن عن مفاجأة جديدة من نوعها، وهي عبارة عن ألبوم كامل من كلماته وألحان وغناء عمرو مصطفى. 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيجمعني ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفي أكبر وأحدث استوديوهات العالم". 

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون نقلة في عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي. اعملوا مزيكا زي كده أو كونوا مستمعين فقط. موعدنا ٤ أغسطس في يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه كنت مهتما بكل التفاصيل وأكثر ما أتعبني جنان عمرو مصطفى. ربنا يتمم على خير... أتحداكم".



 
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