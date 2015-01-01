الفراعنة × المجموعات.. صدارة وتألق تريزيجيه والنني "مجاش"

حجز منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري مكان في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 وذلك بعد تصدر مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز في المباريات الثلاثة على زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

وجاءت ترتيب المجموعة الأولى بعد خوض مباريات الجولة الثالثة كالآتي: "مصر 9 - أوغندا 4 - الكونغو 3 - زيمبابوي نقطة"، ومع انتهاء مرحلة المجموعات يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز ظواهر الفراعنة خلال المباريات التي خاضها:





العلامة الكاملة و3 كلين شيت:

حصد منتخب مصر العلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي (1-0) والكونغو الديمقراطية (2-0) وأوغندا (2-0)، حيثُ سجل نجوم الفراعنة 5 أهداف بينما حافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه في المباريات الـ3 من مرحلة المجموعات.





ممنوع في الشوط الثاني:

جاءت أهداف منتخب مصر في الشوط الأول فقط وهي ظاهرة غريبة بعض الشيء حيثُ يأتي الشوط الثاني وينخفض مستوى اللاعبين مع هبوط اللياقة البدنية.





النني (مجاش):

لم يستطع محمد النني الذي شارك أساسياً في المباريات الماضية أن يقنع الجمهور المصري فقد ظهر بمستوى سيء ولم يضع بصمته على وسط المنتخب وكان يحصل على تقييم سيء ودون المستوى في الدقائق التي شارك فيها فقد حصل على 6.6/10 من موقع هوسكورد في مباراة أوغندا.





أزمة عمرو وردة:

أثارت أزمة عمرو وردة مع عارضة الأزاء المصرية والفتاة المكسيكية جدلاً واسعاً، ما جعل الصحف العالمية تتحدث عن واقعته غير الأخلاقية والذي تم استبعاده من المنتخب على إثرها ثم عاد مجدداً بعد تضامن اللاعبين معه.





مهاجم مصر الأول!

لا يزال مركز المهاجم يقلق الجمهور المصري بعد مستوى مروان محسن وإصابة أحمد حسن كوكا وعدم إعطاء خافيير أجيري الفرصة للمهاجم أحمد علي.





أهداف المحمدي وتألق تريزيجيه:

شهد دور المجموعات تسجيل أحمد المحمدي هدفين في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية بعدما أحرز هدفاً واحداً خلال مشاركته في 3 نسخ سابقة من البطولة، بينما تألق محمود حسن تريزيجيه بشكل لافت للنظر وسجل هدف الفراعنة الوحيدة في زيمبابوي بالجولة الأولى.



