ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على سبب ابتعاد الشناوي عن جائزة الأفضل أمام أوغندا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:39 ص
تعرف على سبب ابتعاد الشناوي عن جائزة الأفضل أمام أوغندا
الشناوي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
رفضت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، منح جائزة أفضل لاعب بمباراة مصر وأوغندا، إلى محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني، خلال المباراة.

وجاء رفض اللجنة منح الجائزة للاعب، حيث كانت تنوي ترشيح الشناوي للأفضل، إلا أن رأيها تغير بعد الدقيقة 85 من اللقاء، بسبب سقوطه المتكرر داخل منطقة الجزاء.

وكانت اللجنة منحت أحمد المحمدي ظهير أيمن الفراعنة، أفضل لاعب بالمباراة، والتي أقيمت مساء أمس وانتهت لصالح مصر بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالأمم الإفريقية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر