ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تحية خاصة للشناوي".. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز المنتخب على أوغندا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:20 ص
تحية خاصة للشناوي.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز المنتخب على أوغندا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز منخب مصر على نظيره الأوغندي، موجهًا تحية خاصة لمحمد الشناوي حارس المنتخب الوطني بعد أدائه المميز في مباراة اليوم ضد أوغندا.

وكتب الحلفاوي، في تدوينة له عبر حسابه على موقع تويتر عقب المباراة: "تحية خاصة للشناوي لحفاظه على نظافة شباكه طوال الدور الأول، كان رائعا اليوم في الشوط الأول".

يذكر أن  المنتخب المصري فاز اليوم بهدفين مقابل لا شيء على حساب منتخب أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا.
|

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر