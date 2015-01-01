"تحية خاصة للشناوي".. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز المنتخب على أوغندا

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز منخب مصر على نظيره الأوغندي، موجهًا تحية خاصة لمحمد الشناوي حارس المنتخب الوطني بعد أدائه المميز في مباراة اليوم ضد أوغندا.





وكتب الحلفاوي، في تدوينة له عبر حسابه على موقع تويتر عقب المباراة: "تحية خاصة للشناوي لحفاظه على نظافة شباكه طوال الدور الأول، كان رائعا اليوم في الشوط الأول".





يذكر أن المنتخب المصري فاز اليوم بهدفين مقابل لا شيء على حساب منتخب أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا.